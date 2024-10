Calciomercato.it - Fonseca nel mirino: “Non sa essere vero capo. Allegri-Milan bel matrimonio” | ESCLUSIVO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultimenews dopo la sconfitta contro Bayer Leverkusen e Fiorentina riguardano la posizione die il caso Theo Hernandez La vittoria nel derby contro l’Inter è stata, finora, l’unica vera gioia della stagione del. In Champions League sono arrivate due sconfitte in altrettante gare, mentre in Serie A ci sono stati alti e bassi condite da polemiche che hanno messo in dubbio anche la posizione di Paulo(foto Ansa) – Calciomercato.itPer fare il punto della situazione sui rossoneri e non solo, il noto giornalista sportivo Bruno Longhi è intervenuto in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale YouTube di CMIT: “Ilè una squadra con giocatori forti, per cui dovrebbepiù continua nei risultati.