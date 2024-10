Bergamonews.it - Fondazione Teatro Donizetti: oltre 3200 studenti coinvolti nei progetti educativi

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. “Ilnon è una uscita didattica ma un’esperienza umana”. Non ha dubbi Maria Grazia Panigada, direttrice della stagione di prosa e altri Percorsi della, sul fatto che una volta aperto il sipario, quanto non si chiuderà mai. Almeno metaforicamente. Nella vita deve rimanere aperto per poter ripescare, in base alle necessità, il senso dell’amore senza limiti, come quello di Romeo e Giulietta, o la forza della resistenza, come quella di Antigone. E ancora: l’importanza dell’attesa che scopriamo in “Aspettando Godot”, o l’eroismo di “Cirano di Bergerac”. Così nasce il “Cantiere del2024/2025”, l’insieme di servizicollegati alla stagione di prosa e altri percorsi che inizierà a breve.3.000 glinelle iniziative a cura di Maria Grazia Panigada, 27 gli istituti che hanno aderito.