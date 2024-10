Lanotiziagiornale.it - Farsa Ue sul conflitto d’interessi, promossi tutti gli eurocommissari

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Qualcuno la definisce una, qualcun altro una pagliacciata. Il senso, però, non cambia. L’esame della commissione dell’Europarlamento per gli Affari giuridici (Juri) dei casi di ipoteticod’interesse dei commissari Ue designati si conclude nel modo più scontato:. Nonostante le richieste di chiarimenti per la maggior parte di loro, che hanno dovuto fornire ulteriori documenti e delucidazioni per poi ricevere il via libera da parte della commissione. Il cui compito sarebbe proprio quello di valutare eventuali conflittio casi di ineleggibilità dei futuri commissari, ma con delle importanti limitazioni.