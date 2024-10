Donnapop.it - Fabio Fulco, dall’ex moglie al rapporto finito male con Cristina Chiabotto: «Un’immatura»

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha una ex? Com’è finita con? L’attore è amatissimo ormai da decenni, visti i tanti e ripetuti successi che ha collezionato in tv e al cinema, perciò è inevitabile che il grande pubblico voglia conoscere maggiori dettagli sulla sua vita privata. Quello che possiamo dirvi con certezza è che oggi l’attore è al settimo cielo: sta vivendo una splendida storia d’amore con laVeronica Papa ed è anche un papà innamoratissimo. Insomma, oggi la vita gli sorride, ma in passato ha vissuto anche momenti dolorosi. Sì, perché la storia con, che pure ha fatto sognare migliaia di fan, è naufragata lasciando all’attore l’amaro in bocca. A giudicare dalle parole dell’attore, le cose sono andate tutt’altro che bene. Anche, oggi, è una donna felice, accanto all’uomo che ama e ai suoi bimbi, ma le cose non sono state sempre facili.