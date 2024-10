Ex manager 90enne regala oltre 200.000 euro alla giovane amante: la figlia scopre tutto dopo 20 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà pur vero che l’amore non ha età, ma ha destato non pochi sospetti la storia d’amore tra un ex manager 90enne e la sua amante di 42 anni, tra i quali c’è una differenza d’età di 48 anni. La storia d’amore tra l’ex manager e la giovane amante Come raccontato da Rimini Today, la loro love story sarebbe iniziata almeno una ventina d’anni fa quando l’uomo, sposato e quasi 70enne, iniziò una relazione extraconiugale con una giovane donna albanese, a quel tempo poco più che maggiorenne. In tutti questi anni l’uomo le avrebbe fatto regali costosi e bonifici sostanziosi, l’ultimo di ben 50.000 euro che ha fortemente insospettito la figlia. L’uomo e la donna iniziarono così una relazione extraconiugale, senza che i rispettivi familiari sospettassero qualcosa. Col tempo i regali dell’anziano manager si facevano sempre più consistenti e avrebbero superato la soglia dei 200. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà pur vero che l’amore non ha età, ma ha destato non pochi sospetti la storia d’amore tra un exe la suadi 42, tra i quali c’è una differenza d’età di 48. La storia d’amore tra l’exe laCome raccontato da Rimini Today, la loro love story sarebbe iniziata almeno una ventina d’fa quando l’uomo, sposato e quasi 70enne, iniziò una relazione extraconiugale con unadonna albanese, a quel tempo poco più che maggiorenne. In tutti questil’uomo le avrebbe fatto regali costosi e bonifici sostanziosi, l’ultimo di ben 50.000che ha fortemente insospettito la. L’uomo e la donna iniziarono così una relazione extraconiugale, senza che i rispettivi familiari sospettassero qualcosa. Col tempo i regali dell’anzianosi facevano sempre più consistenti e avrebbero superato la soglia dei 200.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sirmax festeggia i 60 anni - il presidente Massimo Pavin : «Più manager sotto i 40 anni - sempre attenti al territorio. Investiremo 30 milioni nei prossimi 2 anni» - CITTADELLA (PADOVA) - Granuli termoplastici del diametro di pochi millimetri. Oggetti semplici, ma solo all'apparenza. Sono un condensato di tecnologia e materia prima di centinaia di prodotti.... (Ilgazzettino.it)

Lutto in casa Gucci : è morta a 55 anni Laura Manni - manager e-commerce - La sua passione e il suo impegno nel lavoro hanno contribuito significativamente al successo del marchio nel mondo digitale. Per oltre due anni si era trasferita anche a New York per proseguire i suoi impegni lavorativi. Un vuoto difficile da colmare La perdita di Laura lascia un vuoto enorme non solo in Gucci, ma anche nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. (Velvetmag.it)

Laura Manni - morta la manager di Gucci : aveva 55 anni. Fatale una polmonite - Lutto nel mondo della moda. Laura Manni, responsabile del team e-commerce Gucci, è morta ieri 7 agosto all'età di 55 anni: era malata da tempo. Fatali sono state le complicanze di... (Ilmessaggero.it)