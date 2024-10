Ilgiorno.it - Eventi in jazz al debutto . Apre Eugenio Finardi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “in“ debutta sabato con. Con lui in cartellone fino al 15 novembre tra Busto Arsizio e Castellanza grandi nomi delitaliano come Giovanni Falzone, Tino Tracanna, Andrea Andreoli e Roberto Olzer nonché progetti originali con Salvatore Bonafede, i Mandolinisti Bustesi e il ballerino di tip tap Tommaso Maria Parazzoli. Infine la VerdiOrchestra diretta da Pino Jodice con special guest Emanuele. Per l’inaugurazione, sabato alle 21 al Teatro Sociale di Busto Arsizio,porterà in scena il progetto “Euphonia Suite“ affiancato daiisti Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax. Per il secondo appuntamento, sabato 19 sempre al Teatro Sociale, sarà di scena Giovanni Falzone, trombettista e compositore tra i più apprezzati.