Ennesimi (diversi) guasti alla linea: treni in ritardo e circolazione ferroviaria in tilt (Di giovedì 10 ottobre 2024) circolazione ferroviaria in tilt tra Genova e Ventimiglia a causa di due diversi problemi sulla linea. trenitalia fa sapere che uno dei motivi è un guasto a un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre.Confermato Genovatoday.it - Ennesimi (diversi) guasti alla linea: treni in ritardo e circolazione ferroviaria in tilt Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)intra Genova e Ventimiglia a causa di dueproblemi sullatalia fa sapere che uno dei motivi è un guasto a un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre.Confermato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paura sui binari per un incendio. Circolazione dei treni in tilt per ore - Paura nella mattina di ieri lungo la linea ferroviaria Massa-Forte dei Marmi, nei pressi di Montignoso, dove un principio d’incendio ha interessato la motrice di un treno merci in transito. Fortunatam ... (lanazione.it)

Maltempo Lombardia - Attese forti piogge con diverse suole chiuse e rischio criticità, Milano compresa. Ma quanto pioverà - Intensa ondata di maltempo non solo oggi ma anche giovedì. (3bmeteo.com)

Stop ai treni sulla linea tra Bologna e Venezia: problemi anche per diversi Frecciarossa - Per il terzo giorno consecutivo le ferrovie italiane registrano grossi problemi nella circolazione, anche lungo la linea dell’ Alta velocità. Questa volta a subire variazioni di percorso, ritardi e ca ... (ilfattoquotidiano.it)