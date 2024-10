Emily in Paris divisa tra Francia e Italia, Macron: “A Roma non ha senso” (Di giovedì 10 ottobre 2024) È nato un nuovo battibecco tra Italia e Francia: questa volta però, di mezzo non ci sono partite di calcio o bellissimi dipinti, ma una serie tv che nel giro di poco tempo ha attirato l’attenzione di moltissimi spettatori: Emily in Paris. La storia patinata di un’americana a Parigi che, tra un progetto di moda e problemi di cuore, arriva a Roma è diventata motivo di discussione a tal punto da scomodare il presidente Macron, che si è detto pronto a lottare per riportare Emily nella capitale francese. Macron rivendica “Emily in Paris” Non è una novità che Francia e Italia abbiano spesso qualcosa per cui gareggiare. Dilei.it - Emily in Paris divisa tra Francia e Italia, Macron: “A Roma non ha senso” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È nato un nuovo battibecco tra: questa volta però, di mezzo non ci sono partite di calcio o bellissimi dipinti, ma una serie tv che nel giro di poco tempo ha attirato l’attenzione di moltissimi spettatori:in. La storia patinata di un’americana a Parigi che, tra un progetto di moda e problemi di cuore, arriva aè diventata motivo di discussione a tal punto da scomodare il presidente, che si è detto pronto a lottare per riportarenella capitale francese.rivendica “in” Non è una novità cheabbiano spesso qualcosa per cui gareggiare.

