Iltempo.it - Elly Schlein rapper per una sera: a sorpresa sale sul palco con J-Ax | GUARDA

(Di giovedì 10 ottobre 2024)per una. La segretaria del Partito Democratico è salita suldel Forum di Assago, dove gli Articolo 31 si stavano esibendo, e ha cantato insieme a J-Ax. Giubotto in pelle, occhiali da sole in testa e jeans a zampa di elefante:ha raggiunto il centro della scena e, tra lo stupore dei presenti, ha dimostrato di conoscere a memoria le rime dell'artista. Passione, quella per la musica, che la segretaria Dem non ha mai nascosto, lanciando spesso citazioni qua e là e organizzando gruppi di ascolto sui social per il Festival di Sanremo. In tutto questoora sta rappando con @jaxofficial. ?? pic.twitter.com/18Rt3b29tR — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 9, 2024 Un momento insolito, qualche minuto di evasione dalla politica per svelare, di fronte a una folla, il suo lato più pop.