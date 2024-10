Edoardo morto a 17 anni sul motorino: caccia all’amico scappato dai carabinieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) I carabinieri stanno indagando per identificare l'amico di Edoardo C., il giovane morto sul motorino in un incidente lunedì pomeriggio. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona. Fanpage.it - Edoardo morto a 17 anni sul motorino: caccia all’amico scappato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Istanno indagando per identificare l'amico diC., il giovanesulin un incidente lunedì pomeriggio. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona.

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Un dolore che colpisce tutti Tra i messaggi di cordoglio si percepisce un senso di smarrimento per una vita interrotta improvvisamente. Sui social il ricordo straziante degli amici. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter – che poi si è scoperto essere rubato – ma ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. (Dayitalianews.com)

Edoardo Clementi - il 17enne morto dopo lo schianto sullo scooter rubato. Gli amici : "Sempre con noi" - “Nonostante tutto sempre col sorriso”. Edoardo Clementi scriveva così sui social. Il 17enne, nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, alla vista dei carabinieri è partito a tutta velocità a bordo di uno scooter – risultato rubato – e si è schiantato contro un muro, nella zona dell’Ostiense... (Romatoday.it)

Edoardo Clementi - chi era il 17enne morto sullo scooter rubato a Roma. Su TikTok scriveva : «Nonostante tutto sempre con il sorriso» - Edoardo Clementi era uno studente senza precedenti con la giustizia. E' lui la vittima dell'incidente a Roma. Secondo una ricostruzione della polizia locale, sul posto per i rilievi,... (Leggo.it)