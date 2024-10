Sport.quotidiano.net - Ecco Seghetti, il fattore "S" del Perugia. Con l’attaccante il Grifo non ha mai perso

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiamatelo pureS o, se preferite, affibbiategli l’appellativo di "Portafortuna". Sta di fatto che, con Alessandroin campo, ilnon ha mai. E, tra ini, l’enfant prodige di Severino Marche è l’unico a poter vantare questo primato. Cinque presenze perin questa prima parte di stagione, fra coppa e campionato, condite da tre vittorie e due pareggi. Successo in coppa, all’esordio contro il Latina per 4-1 e vittoria per 2-0, sempre in coppa, contro il Pineto, conclasse 2004 in gol. Poi l’infortunio che l’ha costretto ai box nelle prime tre giornate di campionato.si è rivisto in campo alla quarta, contro il Gubbio. 90 minuti e un 1-1 nel derby. Poi un nuovo stop che l’ha costretto a saltare la trasferta di Pescara e la debacle interna contro il Rimini.