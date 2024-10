E se il super cattivo di Joker: Folie á Deux fosse Harley Quinn? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di Joker: Folie à Deux (in sala dal 2 ottobre) si sta scrivendo tanto e sentendo altrettanto, come c’era da aspettarsi da un film che arriva come sequel di quello che per molti è stato un vero e proprio capolavoro e che ha consacrato definitivamente Joaquin Phoenix nell’Olimpo delle star. Nelle recensioni della critica e nell’accoglienza – piuttosto tiepida, a giudicare dai risultati del box office – da parte del pubblico, non manca la delusione nei confronti del personaggio di Lady Gaga, Harleen "Lee" Quinzel (Harley Quinn), che secondo molti ha un ruolo poco incisivo: presente in poche scene, poco determinante se non per l’aspetto musical della pellicola dalle tante anime, tra cui melodramma, thriller processuale, prison movie. Si potrebbe tuttavia pensare che Joker: Folie à Deux sia, fin dal titolo, anche la descrizione di un rapporto tossico. Gqitalia.it - E se il super cattivo di Joker: Folie á Deux fosse Harley Quinn? Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di(in sala dal 2 ottobre) si sta scrivendo tanto e sentendo altrettanto, come c’era da aspettarsi da un film che arriva come sequel di quello che per molti è stato un vero e proprio capolavoro e che ha consacrato definitivamente Joaquin Phoenix nell’Olimpo delle star. Nelle recensioni della critica e nell’accoglienza – piuttosto tiepida, a giudicare dai risultati del box office – da parte del pubblico, non manca la delusione nei confronti del personaggio di Lady Gaga, Harleen "Lee" Quinzel (), che secondo molti ha un ruolo poco incisivo: presente in poche scene, poco determinante se non per l’aspetto musical della pellicola dalle tante anime, tra cui melodramma, thriller processuale, prison movie. Si potrebbe tuttavia pensare chesia, fin dal titolo, anche la descrizione di un rapporto tossico.

