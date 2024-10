Ilfattoquotidiano.it - “È come se tutto il mio mondo fosse esploso. Pensavo di aver imparato, ma non è così”: Jennifer Lopez torna a parlare del divorzio da Ben Affleck

(Di giovedì 10 ottobre 2024)rompe il silenzio. Due mesi dopo ilcon Ben, la popstar americana èta a, raccontandoquello che ha dovuto passare in un anno complesso, segnato dalla fine di un amore iniziato nel 2002 e dal flop di un film e un album, This is me Now, in cui JLo credeva molto. “Ho attrsato un sacco di cose che nessuno sa – dice a Interview Magazine parlando dell’ultimo anno -. E ho perseverato, rifiutandomi di arrendermi e di lasciarmi abbattere”. Le difficoltà, sopratconiugali, erano nell’aria già quandoha deciso di cancellare il suo tour mondiale “per dedicarsi alla famiglia”. Ma le critiche ricevute dal suo ultimo progetto discografico, accolto negativamente dalla critica, sarebbe state un boccone difficile da digerire.