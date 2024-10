'Dona la spesa', ritorna la raccolta di beni di prima necessità in 14 punti vendita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna l'iniziativa solidale 'Dona la spesa'. Nella giornata di sabato 12, all'ingresso dei diversi punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti e individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l'elenco dei Ferraratoday.it - 'Dona la spesa', ritorna la raccolta di beni di prima necessità in 14 punti vendita Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna l'iniziativa solidale 'la'. Nella giornata di sabato 12, all'ingresso dei diversi, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti e individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per lae un volantino con l'elenco dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove fare la spesa a Treviso per risparmiare : i punti vendita più convenienti - . Nonostante un aumento dei prezzi che continua a farsi sentire, seppur in misura ridotta rispetto all'anno scorso, sapere dove fare la spesa può fare una grande differenza per il bilancio familiare. . A Treviso, l'indagine appena uscita di Altroconsumo ha individuato i supermercati e ipermercati più. (Trevisotoday.it)

Dove fare la spesa a Treviso per risparmiare : i punti vendita più convenienti - . Nonostante un aumento dei prezzi che continua a farsi sentire, seppur in misura ridotta rispetto all'anno scorso, sapere dove fare la spesa può fare una grande differenza per il bilancio familiare. . A Treviso, l'indagine appena uscita di Altroconsumo ha individuato i supermercati e ipermercati più. (Trevisotoday.it)

Dove fare la spesa a Treviso per risparmiare : i punti vendita più convenienti - . Nonostante un aumento dei prezzi che continua a farsi sentire, seppur in misura ridotta rispetto all'anno scorso, sapere dove fare la spesa può fare una grande differenza per il bilancio familiare. A Treviso, l'indagine appena uscita di Altroconsumo ha individuato i supermercati e ipermercati più. (Trevisotoday.it)