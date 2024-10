Domenica Pep Guardiola sarà intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, molti appassionati del pallone avranno l’obbligo di prendere il telecomando della tv e sintonizzarsi sul “Nove”. Durante la seconda puntata di Che Tempo Che Fa, infatti, il conduttore Fabio Fazio intervisterà Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. A comunicarlo lo stesso Fazio sui propri profili social. Siamo felici di annunciarvi che Domenica nello studio di #CTCF ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep Guardiola. https://t.co/UYnp1eoSVb pic.twitter.com/yaVjoKHAAY — Che Tempo Che Fa (@cheTempochefa) October 10, 2024 Guardiola è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ammirato da tutti e mentore di diversi tecnici che ad oggi allenano ad alti livelli (Arteta, Fabregas, Kompany per citarne alcuni). Ilnapolista.it - Domenica Pep Guardiola sarà intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)13 ottobre, molti appassionati del pallone avranno l’obbligo di prendere il telecomando della tv e sintonizzarsi sul “Nove”. Durante la seconda puntata di CheChe Fa, infatti, il conduttoreintervisterà Pep, attuale allenatore del Manchester City. A comunicarlo lo stessosui propri profili social. Siamo felici di annunciarvi chenello studio di #CTCF ospiteremo uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre: Pep. https://t.co/UYnp1eoSVb pic.twitter.com/yaVjoKHAAY — CheChe Fa (@chechefa) October 10, 2024è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ammirato da tutti e mentore di diversi tecnici che ad oggi allenano ad alti livelli (Arteta, Fabregas, Kompany per citarne alcuni).

