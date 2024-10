Detenuti alla prova del tiro con l’arco, al via il corso nella Casa Circondariale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non è una disciplina sportiva che vuole essere offensiva nei confronti degli altri; essa invece richiede solo concentrazione e riflessione”. E’ partito questo pomeriggio con queste premesse presso la Palestra della struttura carceraria di contrada Capodimonte il corso di apprendimento della tecnica per il tiro con l’arco nell’ambito della convenzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria denominata “Sport e Salute”. Questo pomeriggio una decina di Detenuti comuni hanno avviato il percorso formativo guidati dalla Associazione Arcieri del Sannio, aderenti alla Federazione Italiana di tiro con l’arco. Il progetto è stato voluto fortemente dalla Direzione del carcere di Benevento, guidato da Gianfranco Marcello: il direttore ha personalmente avviato il corso, che avrà una durata annuale con una lezione a settimana con il docente Giovanni Palmieri. Anteprima24.it - Detenuti alla prova del tiro con l’arco, al via il corso nella Casa Circondariale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non è una disciplina sportiva che vuole essere offensiva nei confronti degli altri; essa invece richiede solo concentrazione e riflessione”. E’ partito questo pomeriggio con queste premesse presso la Palestra della struttura carceraria di contrada Capodimonte ildi apprendimento della tecnica per ilconnell’ambito della convenzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria denominata “Sport e Salute”. Questo pomeriggio una decina dicomuni hanno avviato il performativo guidati dAssociazione Arcieri del Sannio, aderentiFederazione Italiana dicon. Il progetto è stato voluto fortemente dDirezione del carcere di Benevento, guidato da Gianfranco Marcello: il direttore ha personalmente avviato il, che avrà una durata annuale con una lezione a settimana con il docente Giovanni Palmieri.

