De Vrij sul futuro: «All'Inter finché mi diverto! Top club che gioca per vincere»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dedirettamente dal ritiro dell’Olanda dopo la convocazione per le prossime due sfide di Nations League, ha rilasciato una lunga intervista a Voetbalzone, dov’è tornato a parlare della gioia dello scudetto vinto la scorsa stagione e in particolare del suo. SECONDA STELLA – Stefan dericorda con tanta emozione lo scudetto vinto la scorsa stagione con l’Inter: «Ero già stato campione d’Italia con l’Inter nell’anno del Coronavirus. Questo secondo campionato vinto è davvero speciale perché rappresenta il ventesimo per il, quindi abbiamo ricevuto la seconda stella. Era importante per ili tifosiprima del Milan, che resta a 19. Inoltre abbiamo vinto la partita decisiva proprio nel derby, è stato un momento bellissimo. Abbiamo attraversato la città in autobus e ci sono volute 7 ore per percorrere cinque chilometri, i tifosi erano ovunque».