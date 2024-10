Cremlino, 'nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Russia non ha ricevuto alcun segnale sulla disponibilità di Kiev per un cessate il fuoco in cambio di garanzie di sicurezza da Paesi occidentali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Quotidiano.net - Cremlino, 'nessun segnale da Kiev su un cessate il fuoco Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Russia non ha ricevuto alcunsulla disponibilità diper unilin cambio di garanzie di sicurezza da Paesi occidentali. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

