Concorso Ripam 2024: opportunità nel settore pubblico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Concorso Ripam 2024, recentemente annunciato, sta attirando grande attenzione in tutta Italia. Ma soprattutto al Sud, dove la richiesta di stabilità lavorativa nel settore pubblico è particolarmente elevata. Questo Concorso rappresenta una delle più grandi opportunità di impiego pubblico degli ultimi anni, offrendo migliaia di posti a tempo indeterminato e a tempo determinato in varie amministrazioni centrali e locali. Il bando, atteso da molti, è stato progettato per rispondere a una crescente domanda di personale qualificato, soprattutto nelle regioni meridionali. Concorso, occasione per rilanciare il Sud Negli ultimi anni, le regioni del Mezzogiorno hanno sofferto una significativa carenza di opportunità lavorative nel settore pubblico, una condizione che ha spinto molti giovani a cercare lavoro altrove, contribuendo al fenomeno del cosiddetto "brain drain" o fuga dei cervelli.

Concorso Ripam - al via il bando per 2.200 funzionari al Sud : assunzioni anche in Calabria e Sicilia LE FAQ - « Al via il bando del concorso Ripam per l’assunzione di 2. . . . 200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le ... (Gazzettadelsud.it)

Concorso RIPAM Coesione 2024 per Decreto Sud Italia - 2.200 posti disponibili e bando online : i requisiti - Continua a leggere . È online il bando di concorso RIPAM Coesione 2024 per l’assunzione di 2200 unità di personale non dirigenziale nell’ambito del Decreto Sud Italia. La domanda va presentata entro il 7 novembre 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere: quali sono i requisiti richiesti, come partecipare e prepararsi al concorso. (Fanpage.it)

Concorso Ripam - anche Messina nel piano che porterà 663 assunzioni in Sicilia - C'è anche Messina nel piano che porterà a 663 assunzioni in Sicilia previsti dal bando di concorso Ripam. Previsti in totale 2200 posti nelle regioni del Meridione per migliorare l'impiego dei fondi europei. Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza... (Messinatoday.it)