CM Punk: "Sono spesso al PC di Orlando perhé lì è come Disneyland, e amo stare con quei ragazzi"

Da quando CM Punk è tornato in WWE, è stato una presenza molto frequente al Performance Center di Orlando, cercando di disseminare consigli e presenza alle giovani leve della WWE, creando rapporti di mentorato con molti di loro. Ed è proprio questo il motivo delle sue sempre più frequenti apparizioni a Orlando, come ha rivelato in un'intervista a No Contest Wrestling podcast: come Roddy Piper "Ogni volta che vado lì, Sono circondato da persone che mi fanno i complimenti. Torno a casa da mia moglie e mi sento completamente onorato ed emozionato. Quando questi ragazzi vengono da me e si sentono abbastanza a loro agio da mostrarmi una foto di quando erano piccoli a una firma di autografi e mi dicono: 'Ehi, tu mi hai ispirato a fare questo', è proprio come quando ho potuto dire la stessa cosa a Roddy Piper.

