Cina: premier, Paese collabora con Australia per tutelare pace, stabilita’ nell’Asia-Pacifico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vientiane, 10 ott – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato a Vientiane che la Cina e’ desiderosa di collaborare con l’Australia per salvaguardare la pace e la stabilita’ nella regione dell’Asia-Pacifico con azioni concrete. Li ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il primo ministro Australiano Anthony Albanese a margine delle riunioni tra i leader sulla cooperazione in Asia orientale tenutesi a Vientiane. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: premier, Paese collabora con Australia per tutelare pace, stabilita’ nell’Asia-Pacifico Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vientiane, 10 ott – (Xinhua) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato a Vientiane che lae’ desiderosa dire con l’per salvaguardare lae lanella regione dell’Asia-con azioni concrete. Li ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il primo ministrono Anthony Albanese a margine delle riunioni tra i leader sulla cooperazione in Asia orientale tenutesi a Vientiane. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Medio Oriente - Cina : pace sempre più lontana - I tre fronti caldi e le prospettive che situazioni e relazioni diplomatiche dovranno affrontare per mettere fine alla "guerra mondiale a pezzi". (Ilgiornale.it)

I primi riconoscimenti appena conferiti quest'anno - quelli dedicati alla Medicina e alla Fisica - allungano la serie dei Premi Nobel assegnati a uomini : 909. Quando le donne hanno vinto - lo hanno invece fatto soprattutto nelle categorie Pace e Letteratura - Per il resto, proprio la disparità di genere nell’assegnazione dei riconoscimenti percorre tutti i 123 anni del Nobel: lo hanno vinto 909 uomini e solo 65 donne, perlopiù nelle categorie Letteratura e Pace. ... (Iodonna.it)

Piaggio Aerospace - il ministro Urso : «Ci sono una decina di manifestazione di interesse» - Come riportato dal portale IVG e dal Sole 24 ore, il ministro ha parlato di una decina di manifestazioni di interesse. E ancora: «Sulla procedura sono in corso le valutazioni da parte dei commissari e come Ministero siamo in attesa delle loro comunicazioni in merito, sulle migliori manifestazioni di interesse». (Lettera43.it)