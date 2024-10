Chiara Caselli: «Lavorare con Nuti fu un’esperienza devastante, oggi sarebbe stato denunciato» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara Caselli: «Lavorare con Nuti fu un’esperienza devastante, oggi sarebbe stato denunciato». Il Corriere della Sera intervista Chiara Caselli attrice, regista, fotografa. Si affermò negli anni Novanta. Ha sempre avuto voglia di fare l’attrice? «La fiducia la riacquistai dopo l’incontro con Liliana Cavani. L’avevo persa durante Occhiopinocchio di Francesco Nuti. un’esperienza devastante. Dico solo che, oggi, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa, Nuti avrebbe avuto una denuncia. Avevo 26 anni, ero giovane. Lui non c’è più e non voglio aggiungere altro». Incontrò Harvey Weinstein, l’orco di Hollywood. «Lo incontrai a New York e non ci provò, se è quello che volete sapere. Dopo avermi vista nel film corale di Marco Tullio Giordana mi chiamò per Pulp Fiction. Ilnapolista.it - Chiara Caselli: «Lavorare con Nuti fu un’esperienza devastante, oggi sarebbe stato denunciato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024): «confu». Il Corriere della Sera intervistaattrice, regista, fotografa. Si affermò negli anni Novanta. Ha sempre avuto voglia di fare l’attrice? «La fiducia la riacquistai dopo l’incontro con Liliana Cavani. L’avevo persa durante Occhiopinocchio di Francesco. Dico solo che,, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa,avrebbe avuto una denuncia. Avevo 26 anni, ero giovane. Lui non c’è più e non voglio aggiungere altro». Incontrò Harvey Weinstein, l’orco di Hollywood. «Lo incontrai a New York e non ci provò, se è quello che volete sapere. Dopo avermi vista nel film corale di Marco Tullio Giordana mi chiamò per Pulp Fiction.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia 81 : L’Orto Americano - conferenza con Pupi Avati - Filippo Scotti - Rita Tushingham - Chiara Caselli - Il film sarà distribuito da 01 Distribution e arriverà in sala tra febbraio e marzo 2025. Il genere gotico non si fa più, questo è un film molto originale che non ha molti paragoni nel panorama del cinema italiano». Si mette sempre l’asticella molto in alto, per me è stato molto stimolante e io cerco sempre di ricambiare la fiducia». (Spettacolo.eu)

Venezia 81 : L’Orto Americano - conferenza con Pupi Avati - Filippo Scotti - Rita Tushingham - Chiara Caselli - Il film sarà distribuito da 01 Distribution e arriverà in sala tra febbraio e marzo 2025. Il genere gotico non si fa più, questo è un film molto originale che non ha molti paragoni nel panorama del cinema italiano». L’Orto Americano – conferenza Venezia 81 – Pupi AvatiAntonio, che avventura è stata questo film? È ambientato in Iowa, ma non troppo dissimile dall’Emilia… A. (Spettacolo.eu)