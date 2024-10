Caterina Ciurleo uccisa per sbaglio, le intercettazioni dei killer: “Messina Denaro era un grande” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parole di stima per Matteo Messina Denaro e Toto Riina, di spregio per la donna uccisa. "Hanno preso la vecchia", dicevano le persone intercettare per l'omicidio di Caterina Ciurleo, la signora rimasta uccisa per sbaglio mentre era in auto con un'amica a causa di una faida tra bande di spacciatori. Fanpage.it - Caterina Ciurleo uccisa per sbaglio, le intercettazioni dei killer: “Messina Denaro era un grande” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parole di stima per Matteo Messinae Toto Riina, di spregio per la donna. "Hanno preso la vecchia", dicevano le persone intercettare per l'omicidio di, la signora rimastapermentre era in auto con un'amica a causa di una faida tra bande di spacciatori.

