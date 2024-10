Urbanpost.it - Caso doping: il fisioterapista di Jannik Sinner racconta la sua verità. L’intervista

(Di giovedì 10 ottobre 2024)aldi: cosa ha detto – Ildi, Giacomo Naldi, rompe il silenzio per la prima volta dopo l’esplosione del, per la positività al Clostebol. Allontanato dallo staff del campione, Naldi hato la sua versione dei fatti, sottolineando come la vicenda sia stata rappresentata in modo parziale e fuorviante. “La colpa non è stata solo mia. Questo è evidente nella sentenza, ma sembra che non tutti l’abbiano letta o abbiano compreso ciò che è emerso,” ha dichiarato l’ex. “Dispiaciuto, ma non è ancora finita” Dopo essere stato coinvolto nelche ha scosso il mondo del tennis, Naldi ha espresso il suo dispiacere per la situazione, in un’intervista a La Stampa, rivelando di non poter fornire tutti i dettagli poiché la vicenda non è ancora conclusa.