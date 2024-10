Case distrutte, auto ribaltate: ecco l'effetto dell'uragano Milton (Di giovedì 10 ottobre 2024) Molteplici e potenti tornado si sono abbattuti sulla Florida poche ore prima che l'uragano Milton toccasse terra sulla costa dello Stato Usa, strappando tetti, rovesciando veicoli e risucchiando detriti in aria. Sono state segnalate vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida. Prima dell'arrivo dell'uragano sono state distrutte circa 125 Case, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttore della Divisione di Gestione delle Emergenze della Florida. Più di 2 milioni di Case e aziende sono rimaste senza corrente nello Stato. Liberoquotidiano.it - Case distrutte, auto ribaltate: ecco l'effetto dell'uragano Milton Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Molteplici e potenti tornado si sono abbattuti sulla Florida poche ore prima che l'toccasse terra sulla costao Stato Usa, strappando tetti, rovesciando veicoli e risucchiando detriti in aria. Sono state segnalate vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlanticaa Florida. Prima'arrivosono statecirca 125, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttorea Divisione di Gestionee Emergenzea Florida. Più di 2 milioni die aziende sono rimaste senza corrente nello Stato.

