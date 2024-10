Carnevali frena: «Berardi non mi ha mai detto di volersene andare» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il dirigente del Sassuolo Andrea Carnevali ha espresso il punto di vista della società neroverde rispetto alla possibilità che Domenico Berardi possa partire a gennaio. POSIZIONE NETTA – Andrea Carnevali ha manifestato a TMW l’intenzione della società, il Sassuolo, da lui rappresentata in qualità di amministratore delegato riguardo il caso relativo alle parole di Domenico Berardi. Quest’ultimo ha parlato della possibilità di lasciare il club a gennaio per trasferirsi in una squadra che disputa la Champions League. Carnevali ha espresso il suo stupore per la dichiarazione del calciatore italiano: «L’importante è che recuperi bene, quando starà bene è un giocatore straordinario. Ha detto che se ne vuole andare? No, non è vero che ha detto che vuole andarsene. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma lo faremo assieme come abbiamo sempre fatto». Inter-news.it - Carnevali frena: «Berardi non mi ha mai detto di volersene andare» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il dirigente del Sassuolo Andreaha espresso il punto di vista della società neroverde rispetto alla possibilità che Domenicopossa partire a gennaio. POSIZIONE NETTA – Andreaha manifestato a TMW l’intenzione della società, il Sassuolo, da lui rappresentata in qualità di amministratore delegato riguardo il caso relativo alle parole di Domenico. Quest’ultimo ha parlato della possibilità di lasciare il club a gennaio per trasferirsi in una squadra che disputa la Champions League.ha espresso il suo stupore per la dichiarazione del calciatore italiano: «L’importante è che recuperi bene, quando starà bene è un giocatore straordinario. Hache se ne vuole? No, non è vero che hache vuole andarsene. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma lo faremo assieme come abbiamo sempre fatto».

