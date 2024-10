Carlo Buccirosso apre la stagione del Teatro Sannazaro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Apertura di stagione del Teatro Sannazaro affidata a Carlo Buccirosso autore, protagonista e regista di “L’erba del vicino è sempre più verde!”. Al suo fianco ci sono: Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo. Un irreprensibile funzionario di banca, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di profonda insoddisfazione. In continua spasmodica ricerca di libertà e di nuove esperienze di vita, si ritroverà presto soggiogato dalla sindrome dell’erba del vicino. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Apertura didelaffidata aautore, protagonista e regista di “L’erba del vicino è sempre più verde!”. Al suo fianco ci sono: Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo. Un irreprensibile funzionario di banca, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di profonda insoddisfazione. In continua spasmodica ricerca di libertà e di nuove esperienze di vita, si ritroverà presto soggiogato dalla sindrome dell’erba del vicino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlo Buccirosso presenta il suo ultimo film al "Campania" - Sabato 14 settembre alle ore 20:00 presso UCI Cinepolis Marcianise il regista Giovanni Dota, gli attori protagonisti Carlo Buccirosso e Lino Musella e il cast, presenteranno al pubblico presente in sala "La scommessa - Una notte in corsia", commedia distribuita da I Wonder Pictures. "La... (Casertanews.it)

“La Scommessa – Una notte in corsia” - Carlo Buccirosso e Lino Musella incontrano il pubblico del The Space Cinema - Imperdibile appuntamento al The Space Cinema di Napoli fissato per venerdì 13 settembre alle ore 20:30, quando il regista Giovanni Dota, e gli attori Carlo […]. Al The Space Cinema di Napoli il regista Giovanni Dota, Carlo Buccirosso, Lino Musella ed Elvira Zingone, saluteranno il pubblico venuto a vedere “La Scommessa – Una notte in corsia”. (2anews.it)

Carlo Buccirosso è sposato? L’attore ha una fidanzata “top secret” - Il primissimo lavoro di Carlo Buccirosso sul grande schermo è stata la pellicola dal titolo L’ultima scena, diretto da Nino Russo nel 1988. . Nel corso di una intervista concessa a Il giornale di Chieti, Carlo Buccirosso senza fare allusioni alla moglie, si è lasciato andare a uno sfogo amaro riguardo ai rapporti mai decollati: “In questo mondo l’amicizia lascia un po’ il tempo che ... (Metropolitanmagazine.it)