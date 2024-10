Calcio sotto choc, trovato morto in piscina il difensore 26enne del Panathinaikos George Baldock (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una tragedia scuote il Calcio greco: il difensore del Panathinaikos George Baldock è stato trovato morto mercoledì sera nella piscina della sua casa a Glyfada , a sud di Atene. Il 31enne era nato a Buckingham in Inghilterra, dove ha militato nello Sheffield United e nel Derby County, ma aveva origini greche da parte della nonna materna. «Possiamo confermare che George è purtroppo scomparso», ha Feedpress.me - Calcio sotto choc, trovato morto in piscina il difensore 26enne del Panathinaikos George Baldock Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una tragedia scuote ilgreco: ildelè statomercoledì sera nelladella sua casa a Glyfada , a sud di Atene. Il 31enne era nato a Buckingham in Inghilterra, dove ha militato nello Sheffield United e nel Derby County, ma aveva origini greche da parte della nonna materna. «Possiamo confermare cheè purtroppo scomparso», ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondo del calcio sotto shock : il calciatore della nazionale trovato morto in piscina - Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da parte di colleghi, ex compagni di squadra e tifosi, che hanno voluto ricordare il giovane atleta con parole di affetto e stima. Solo lo scorso maggio aveva deciso di fare un nuovo passo nella sua carriera, trasferendosi al Panathinaikos con un contratto triennale. (Urbanpost.it)

Calcio in lutto - il campione trovato morto nella piscina di casa - com/wvqyiDbBLC— TREKuartista95 (@trekuartista95) October 10, 2024 “Con profonda tristezza – scrivono in un comunica – la nazionale e la Federazione salutano George Baldock. Absolutely heartbreaking news. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di George”. Calciatore di 31 anni trovato morto nella piscina di casa. (Caffeinamagazine.it)

Lutto nel mondo del calcio - giocatore della Nazionale ritrovato morto in piscina - Sono partite le indagini per risalire alle cause della morte del calciatore. L’uomo si è recato nella villa e ha fatto la tragica scoperta: il corpo di Baldock ormai senza vita riverso nell’acqua della piscina. Per molti anni ha giocato nello Sheffield United, per poi passare al Panathinaikos proprio l’estate scorsa, ma dopo il trasferimento la moglie non l’aveva ancora raggiunto in Grecia. (Dayitalianews.com)