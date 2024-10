Calcio, il primo bilancio sulla Champions di Inter e Milan (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Champions League ha preso il via già da qualche settimana e le varie squadre europee stanno prendendo confidenza con la nuova formula, che prevede da quest’anno una fase campionato con tanto di classifica unica al posto della vecchia fase a gironi. Tra le 5 squadre provenienti dalla Serie A e qualificate alla prima fase ci sono anche i campioni d’Italia dell’Inter e i cugini rossoneri del Milan. Nessuna delle due, tuttavia, sembrerebbe poter ambire seriamente alla conquista della coppa. Le indicazioni che arrivano dalle varie quote vincente Champions League lasciano intendere infatti che siano soprattutto il Manchester City e il Real Madrid a rientrare nel novero delle favorite per alzare la coppa la prossima primavera. Tra le compagini italiane, comunque, almeno sulla carta è l’Inter a godere delle maggiori chance di arrivare in fondo alla competizione. Laprimapagina.it - Calcio, il primo bilancio sulla Champions di Inter e Milan Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LaLeague ha preso il via già da qualche settimana e le varie squadre europee stanno prendendo confidenza con la nuova formula, che prevede da quest’anno una fase campionato con tanto di classifica unica al posto della vecchia fase a gironi. Tra le 5 squadre provenienti dalla Serie A e qualificate alla prima fase ci sono anche i campioni d’Italia dell’e i cugini rossoneri del. Nessuna delle due, tuttavia, sembrerebbe poter ambire seriamente alla conquista della coppa. Le indicazioni che arrivano dalle varie quote vincenteLeague lasciano intendere infatti che siano soprattutto il Manchester City e il Real Madrid a rientrare nel novero delle favorite per alzare la coppa la prossima primavera. Tra le compagini italiane, comunque, almenocarta è l’a godere delle maggiori chance di arrivare in fondo alla competizione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regolamento Champions League femminile 2024/2025 : come funziona la fase a gironi - The post Regolamento Champions League femminile 2024/2025: come funziona la fase a gironi appeared first on SportFace. Il regolamento della Champions League femminile 2024/2025: ecco come funziona la fase a gironi del torneo al quale partecipano, per l’Italia, anche Juventus e Roma. . Se continua a persistere una situazione di parità, si passa ai criteri dal 5 al 9; 5) migliore differenza ... (Sportface.it)

Regolamento Champions League femminile 2024/2025 : come funziona la fase a gironi - . Se continua a persistere una situazione di parità, si passa ai criteri dal 5 al 9; 5) migliore differenza reti; 6) maggiore numero di reti segnate; 7) calci di rigore se le due squadre sono a parità di punti al termine dell’ultima giornata; 8) classifica del fair play; 9) posizione nel ranking UEFA. (Sportface.it)

Pallanuoto femminile - Champions League 2024-2025 : anche la Plebiscito Padova approda alla fase a gironi. Fuori Rapallo e Trieste - Passano alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più la migliore terza: queste undici squadre si sommano alle cinque, tra le quali L’Ekipe Orizzonte Catania, già ammesse di diritto alla fase a gironi, nella quale verranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre. (Oasport.it)