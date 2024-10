Ilrestodelcarlino.it - Cade nel Piave mentre manovra il ponte delle barche: continuano le ricerche del 78enne scomparso

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Treviso, 10 ottobre 2024 - Sono ancora senza esito ledi Gianfranco Zamuner, ilcaduto nel fiumeieri all'alba e spazzato via dall’onda di piena dovuta al maltempo. L’incidente è accaduto a Fossalta di, in provincia di Treviso. L'uomo, insieme ai suoi cugini, stava sganciando un lato deldiche la sua famiglia gestisce da decenni per agevolare il passaggio di piena del fiume, quando durante laè caduto nell'alveo ed è stato trascinato via. Stamattina alle 7, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Mestre hanno ripreso lelungo l'asta del fiume con mezzi fluviali e con i droni, ma non con i sommozzatori: ancora troppo pericoloso immergersi nel fiume ingrossato.