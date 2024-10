Ilrestodelcarlino.it - Bufera su via Saffi, traffico in tilt dopo l’incidente. “Ambulanza in ritardo per colpa dei cantieri”. Video

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Caos continuato stamattina in via, dove a causa di un incidente 'autoindotto' di uno scooter ilè rimasto bloccato per decine e decine di minuti. Complici, ovviamente, gli impattantidel tram. La posizione del bus costretto a frenare per non travolgere lo scooterista, assieme alla presenza delle reti dei lavori, hanno costretto l'di soccorso ad arrivare guidando contromano. Questa la dinamica, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale: il conducente di uno scooter sarebbe salito sul marciapiede per superare il bus della linea 19, ma nella fase di discesa sarebbe caduto da solo. L’autista del bus è stato quindi costretto a frenare all’improvviso, e sul mezzo pubblico uno dei passeggeri è caduto. Entrambi i feriti per fortuna non sono gravi.