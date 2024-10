Billie Eilish pronta per una svolta, per lei primo tour senza il fratello Finneas: “Ormai è adulta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Billie Eilish non ha mai affrontato un tour senza il fratello Finneas, anche lui cantautore e produttore, ora però lui ha annunciato che parteciperà solo a poche date del nuovo tour della sorella: “Ormai è adulta”. Fanpage.it - Billie Eilish pronta per una svolta, per lei primo tour senza il fratello Finneas: “Ormai è adulta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non ha mai affrontato unil, anche lui cantautore e produttore, ora però lui ha annunciato che parteciperà solo a poche date del nuovodella sorella: “”.

Billie Eilish per la prima volta in tour senza il fratello - Finneas spiega il perché - In un’intervista a Vogue ha detto che poterà con sé alcuni dei suoi migliori amici, tra cui il duo indie-rock Nat e Alex Wolff. Il cantautore, di quattro anni più grande della sorella, ha appena pubblicato l’album For Cryin’ Out Loud! e dal prossimo febbraio intraprenderà un suo tour. «Per diversi anni ho pensato di non dover mai mancare a uno show, perché Billie aveva 16 o 17 anni e sentivo la ... (Lettera43.it)