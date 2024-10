Bici sicure? Sì, parcheggiate in due box (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Sondrio ora è possibile ricoverare le proprie Bici in due appositi box. Continuano le iniziative per lo sviluppo ciclabile del capoluogo. Due contenitori, chiusi ermeticamente, in grado di ospitare fino a due Biciclette ciascuno, oltre a effetti personali e bagaglio, per un progetto a sostegno della mobilità sostenibile firmato Bcpod, start up con sede a Monza. I due box sono stati posizionati in via Caimi, a pochi metri da piazza Garibaldi, in centro città: possono conservare al loro interno fino a due Biciclette ciascuno ma anche caschi, indumenti e bagagli, al riparo da furti ed eventi atmosferici. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dall’assessore comunale all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza con Franco Crippa, tra i soci fondatori di Bcpod, e Gianluca Pini, titolare di Tecna Srl. Ilgiorno.it - Bici sicure? Sì, parcheggiate in due box Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Sondrio ora è possibile ricoverare le propriein due appositi box. Continuano le iniziative per lo sviluppo ciclabile del capoluogo. Due contenitori, chiusi ermeticamente, in grado di ospitare fino a dueclette ciascuno, oltre a effetti personali e bagaglio, per un progetto a sostegno della mobilità sostenibile firmato Bcpod, start up con sede a Monza. I due box sono stati posizionati in via Caimi, a pochi metri da piazza Garibaldi, in centro città: possono conservare al loro interno fino a dueclette ciascuno ma anche caschi, indumenti e bagagli, al riparo da furti ed eventi atmosferici. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dall’assessore comunale all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza con Franco Crippa, tra i soci fondatori di Bcpod, e Gianluca Pini, titolare di Tecna Srl.

