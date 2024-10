Bergamo tra le città più inquinate d’Europa: cosa significa per noi e per la nostra salute (Di giovedì 10 ottobre 2024) cosa comporta per il nostro capoluogo di provincia essersi piazzato al 361° posto su 375 città europee monitorate per la qualità dell’aria dall’Agenzia Europea dell’Ambiente? Tra la necessità di interventi strutturali e i rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente, l’impegno verso la neutralità climatica a Bergamo è ancora una strada in salita Ecodibergamo.it - Bergamo tra le città più inquinate d’Europa: cosa significa per noi e per la nostra salute Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)comporta per il nostro capoluogo di provincia essersi piazzato al 361° posto su 375europee monitorate per la qualità dell’aria dall’Agenzia Europea dell’Ambiente? Tra la necessità di interventi strutturali e i rischi per ladei cittadini e per l’ambiente, l’impegno verso la neutralità climatica aè ancora una strada in salita

