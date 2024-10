Basket, Eurocup: Trento travolta dal Buducnost (Di giovedì 10 ottobre 2024) Trento, 9 ottobre 2024 – Brusco stop per la Dolomiti Energia Trento che, tra le mura amiche della “Il T Quotidiano Arena”, è stata battuta per 85-64 dai montenegrini del Buducnost Voli Podgorica e ha incassato la seconda sconfitta in Eurocup. La formazione bianconera è incappata nella più classica delle serate storte, pagando a carissimo prezzo una prestazione deficitaria al tiro, (gli uomini di Galbiati hanno concluso la gara con il 43% da due e addirittura il solo 19% da tre punti, 4/21 per un 19% complessivo 19%), ma anche e soprattutto un tramortente parziale di 21-0 che ha trasformato l'ultima frazione in una passerella verso la vittoria dei montenegrini. Ben più ispirato il Buducnost, che ha terminato la gara con il 52% nel pitturato e il 50% (8/16) da oltre l’arco dei 6.75 metri. Sport.quotidiano.net - Basket, Eurocup: Trento travolta dal Buducnost Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Brusco stop per la Dolomiti Energiache, tra le mura amiche della “Il T Quotidiano Arena”, è stata battuta per 85-64 dai montenegrini delVoli Podgorica e ha incassato la seconda sconfitta in. La formazione bianconera è incappata nella più classica delle serate storte, pagando a carissimo prezzo una prestazione deficitaria al tiro, (gli uomini di Galbiati hanno concluso la gara con il 43% da due e addirittura il solo 19% da tre punti, 4/21 per un 19% complessivo 19%), ma anche e soprattutto un tramortente parziale di 21-0 che ha trasformato l'ultima frazione in una passerella verso la vittoria dei montenegrini. Ben più ispirato il, che ha terminato la gara con il 52% nel pitturato e il 50% (8/16) da oltre l’arco dei 6.75 metri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket : Trento crolla nel terzo quarto con il Buducnost - sconfitta pesante in EuroCup - Rovinosa sconfitta per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup 2024-2025. Basket, la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne I 10? decisivi sono però quelli del terzo quarto, che vedono la formazione bianconera semplicemente non trovare più il canestro. All. In verità questo non accade subito, perché dopo 3’30” il punteggio è ancora 44-47, ma è a questo ... (Oasport.it)

Basket - Eurocup 2024/2025 : Trento cade in casa contro Buducnost - MVP Ferrell con 21 punti a referto, mentre per Trento il miglior realizzatore è stato Cale con 13 punti. . Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, la squadra di coach Galbiati ha ceduto al passo per gli avversari con il punteggio di 62-85, non riuscendo a far valere il fattore campo nella sfida valida come 3^ giornata del Gruppo A. (Sportface.it)

Trento-Podgorica oggi in tv : programma - orario e diretta Eurocup 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Podgorica, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket. it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla. (Sportface.it)