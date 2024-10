Aurora boreale in Toscana, le nuvole rovinano le osservazioni. Ma non a tutti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Il cielo nuvoloso ha rovinato l’attesa dei tanti che volevano vedere anche dalla Toscana la spettacolare Aurora boreale che invece in tante parti d’Italia ha dato spettacolo. Se al nord (ma anche al sud) migliaia di foto hanno invaso i social, dalla Toscana arrivano soprattutto delusi commenti sul cielo nuvoloso. Non proprio dappertutto, però: in Lunigiana, in Garfagnana e anche a Poggibonsi c’è chi è riuscito a vedere l’Aurora e a fotografarla. A Castelnuovo Garfagnana, a Villa Collemandina, a Massa, a Poggibonsi: scatti che testimoniano la bellezza del fenomeno naturale. Per mandare le vostre foto: Lanazione.it - Aurora boreale in Toscana, le nuvole rovinano le osservazioni. Ma non a tutti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Il cielo nuvoloso ha rovinato l’attesa dei tanti che volevano vedere anche dallala spettacolareche invece in tante parti d’Italia ha dato spettacolo. Se al nord (ma anche al sud) migliaia di foto hanno invaso i social, dallaarrivano soprattutto delusi commenti sul cielo nuvoloso. Non proprio dappertutto, però: in Lunigiana, in Garfagnana e anche a Poggibonsi c’è chi è riuscito a vedere l’e a fotografarla. A Castelnuovo Garfagnana, a Villa Collemandina, a Massa, a Poggibonsi: scatti che testimoniano la bellezza del fenomeno naturale. Per mandare le vostre foto: [email protected]

