Arresti ultras, Fedez convocato per interrogatorio poi annullato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fedez avrebbe dovuto essere sentito in merito ai suoi rapporti con gli ultras del Milan ma l’interrogatorio fissato per sabato è stato annullato per ragioni investigative e organizzative. È quanto si apprende da fonti giudiziarie sull’inchiesta ‘Doppia Curva‘ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra che ha portato agli Arresti, fra gli altri, del bodyguard di Fedez, Christian Rosiello e del capo ultras del Milan, Luca Lucci, più volte intercettato al telefono con il rapper. La decisione di non sentire Fedez sarebbe stata infine concordata dopo interlocuzione della Procura di Milano con i legali dell’artista. Lapresse.it - Arresti ultras, Fedez convocato per interrogatorio poi annullato Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)avrebbe dovuto essere sentito in merito ai suoi rapporti con glidel Milan ma l’fissato per sabato è statoper ragioni investigative e organizzative. È quanto si apprende da fonti giudiziarie sull’inchiesta ‘Doppia Curva‘ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra che ha portato agli, fra gli altri, del bodyguard di, Christian Rosiello e del capodel Milan, Luca Lucci, più volte intercettato al telefono con il rapper. La decisione di non sentiresarebbe stata infine concordata dopo interlocuzione della Procura di Milano con i legali dell’artista.

