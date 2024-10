Applausi per la baby cantante casertana a "Io Canto" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una voce che emoziona e tantissimi Applausi. L'esibizione di Serena Ziello, 13enne di Succivo, è da incorniciare. Ha duettato sul palco insieme a Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, a "Io Canto", la trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti andata in onda ieri sera (9 ottobre).Una Casertanews.it - Applausi per la baby cantante casertana a "Io Canto" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una voce che emoziona e tantissimi. L'esibizione di Serena Ziello, 13enne di Succivo, è da incorniciare. Ha duettato sul palco insieme a Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, a "Io", la trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti andata in onda ieri sera (9 ottobre).Una

