Anticipazioni di Amici 24 | esito sfide eliminazioni e ospiti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Come tutti i giovedì anche oggi negli studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata didi Maria. Ovviamente l’articolo contiene spoiler e quindi se non volete sapere in anticipo cosa verrà mostrato domenica alle 14, questo non è il posto che fa per voi. Dalle primesappiamo che i giudici per le gare di canto e ballo sono stati: Fiorella Mannoia e Kledi, Charlie Rapino e Garrison Rochelle. L’ospite musicale è stato Virginio, cantautore e vincitore della decian edizione del talent, quella in cui Annalisa è arrivata seconda. La sfida di ballo è stata vinta da Sienna, che è quindi rimasta nella scuola, mentre quella di canto ha visto trionfare lo sfidante Chiamamifaro, che ha preso il posto di Alena. Alena è quindi la prima concorrente eliminata di questa edizione didi Maria.