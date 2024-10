Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24: ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poco fa sono terminate le registrazioni della puntata di Amici che vedremo in onda domenica 13 ottobre. Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa. Al suo posto entra Chiamamifaro. A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare. Rudy ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24: ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 10/10/24: ecco chi è il primo allievo eliminato di questa edizione Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poco fa sono terminate le registrazioni della puntata diche vedremo in onda domenica 13 ottobre. Alena perde la sua sfida dopo essere risultata ultima settimana scorsa. Al suo posto entra Chiamamifaro. A giudicareprova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva quasi far esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Secondo quest’ultimo Alena era qualcosa di già sentito. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare. Rudy ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo24 del 10/10/24:chi è ildiproviene da Isa e Chia.

