Andrew Garfield ricorda Heath Ledger: "Sapeva che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo"

Heath Ledger aveva recitato accanto ad Andrew Garfield nel film Parnassus e l'attore britannico ha ricordato la reazione del collega al Joker. Andrew Garfield ha ricordato Heath Ledger, con cui ha recitato nel film Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo, rivelando che il collega era consapevole che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo. L'attore, durante un nuovo episodio del podcast Happy Sad Confused, ha parlato della sua esperienza sul set accanto alla star australiana che ha perso tragicamente la vita nel 2008. I commenti sul film Il Cavaliere Oscuro Heath Ledger aveva da poco concluso le riprese del film Il Cavaliere Oscuro, diretto da Christopher Nolan, quando è arrivato sul set del suo progetto successivo. Andrew Garfield ha spiegato:

