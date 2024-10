Amici 24, nel talent show entra Angelica Gori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo nome d’arte è “Chiamamifaro”, ma lei è Angelica Gori che nella giornata di giovedì 10 ottobre è entrata ad Amici 24. Nella registrazione della 3ª puntata di Amici sono emerse le anticipazioni che svelano che la classe ha accolto una nuova allieva. Alena ha perso la sfida ed è stata eliminata, al suo posto è entrata una ragazza il cui nome d’arte è Chiamamifaro. Sui social network si apprende che la neo cantante del team Zerbi è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Angelica Gori non è nuova al palcoscenico: lo scorso Primo Maggio era al concertone di Roma. Angelica, da studentessa, ha svolto uno stage a Bergamonews e in quell’occasione intervistò suo padre Giorgio, Sindaco di Bergamo. Bergamonews.it - Amici 24, nel talent show entra Angelica Gori Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo nome d’arte è “Chiamamifaro”, ma lei èche nella giornata di giovedì 10 ottobre èta ad24. Nella registrazione della 3ª puntata disono emerse le anticipazioni che svelano che la classe ha accolto una nuova allieva. Alena ha perso la sfida ed è stata eliminata, al suo posto èta una ragazza il cui nome d’arte è Chiamamifaro. Sui social network si apprende che la neo cantante del team Zerbi è figlia di Cristina Parodi e Giorgionon è nuova al palcoscenico: lo scorso Primo Maggio era al concertone di Roma., da studentessa, ha svolto uno stage a Bergamonews e in quell’occasione intervistò suo padre Giorgio, Sindaco di Bergamo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Figlia di Cristina Parodi ad Amici 24 : chi è Chiamamifaro Angelica Gori - Da lì, la sua carriera ha continuato a crescere con l'uscita di altri brani, come Domenica e Bistrot, che hanno consolidato il suo nome nella scena indie italiana. In diverse interviste ha sottolineato come il supporto della famiglia sia stato fondamentale, ma che la sua carriera deve essere costruita da sola, senza l'interferenza o l'influenza del nome Parodi-Gori. (Tvpertutti.it)

Chi è Angelica Gori - in arte Chiamamifaro ad Amici 24 : è la figlia di una coppia famosissima - Chi è Angelica Gori, la figlia di Gori e Parodi, in arte Chiamamifaro, nuova concorrenti di Amici 24 L'articolo Chi è Angelica Gori, in arte Chiamamifaro ad Amici 24: è la figlia di una coppia famosissima proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Amici 23 - Sarah Toscano svela come vive il paragone con Angelica Mango : “Non credo abbia molto senso perché…” - Quindi, non credo che paragonarci abbia molto senso. Sono in molti infatti ad aver paragonato il suo percorso a quello della vincitrice di Sanremo. La Toscano ha parlato anche della sua situazione sentimentale, dopo i rumor che la davano vicina a Holden: L’amore non è ancora arrivato. Le parole di Sarah: La stimo tantissimo e la trovo davvero incredibile come artista, ma sinceramente trovo ... (Isaechia.it)