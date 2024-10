America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 10 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) oggi giovedì 10 ottobre (a partire dalle ore 11.10) andrà in scena la quarta giornata della America’s Cup femminile. Nelle acque di Barcellona prosegue la prima edizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica del mondo, il programma prevede quattro regate di flotta del gruppo A, che erano originariamente in programma martedì pomeriggio ma che poi sono slittate a causa di varie vicissitudini. Si preannuncia grande spettacolo in terra catalana, con l’auspicio che il vento permetta la disputa dei vari confronti. Luna Rossa ha vinto tre prove su quattro sabato pomeriggio e primeggia nel proprio girone con 33 punti, davanti alle britanniche di Athena Pathway (29), alle neozelandesi di Team New Zealand (18), alle svizzere di Alinghi (15), alle francesi di Orient Express (11) e alle statunitensi di American Magic (6). Oasport.it - America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 10 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)giovedì 10(a partire dalle ore 11.10) andrà in scena la quarta giornata dellaCup. Nelle acque di Barcellona prosegue la prima edizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica del mondo, ilprevede quattro regate di flotta del gruppo A, che erano originariamente inmartedì pomeriggio ma che poi sono slittate a causa di varie vicissitudini. Si preannuncia grande spettacolo in terra catalana, con l’auspicio che il vento permetta la disputa dei vari confronti.ha vinto tre prove su quattro sabato pomeriggio e primeggia nel proprio girone con 33 punti, davanti alle britanniche di Athena Pathway (29), alle neozelandesi di Team New Zealand (18), alle svizzere di Alinghi (15), alle francesi di Orient Express (11) e alle statunitensi di American Magic (6).

