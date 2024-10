Thesocialpost.it - Alcamo, incidente sul lavoro: operaio perde l’equilibrio dal tetto e muore

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Undi 60 anni ha perso la vita ad, in provincia di Trapani, cadendo da un lucernario situato suldi un’abitazione. La vittima, Jamel Zemzemi, era di nazionalità tunisina. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo stava lavorando suldi una casa in via Fazio, impegnato in alcuni interventi edili per conto dei proprietari. Leggi anche: Maltempo in Lombardia, l’impressionante piena del fiume Serio Il terribile schianto sull’asfalto Durante i lavori ha perso, cadendo sull’asfalto e morendo sul colpo. Gli inquirenti stanno indagando per chiarire le circostanze della presenza dell’uomo sule verificare se stesse svolgendo i lavori in modo regolare.