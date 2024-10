Al Mabic di Maranello si parla della solitudine dell'Occidentale con il giornalista Mattia Ferraresi (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Da solo non basto”: il Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello propone tre incontri sul tema dell’emergenza educativa. Un ciclo di iniziative pubbliche dedicate ad approfondire tematiche attuali e urgenti come l’educazione, il rapporto tra le generazioni, la crisi delle relazioni sociali Modenatoday.it - Al Mabic di Maranello si parla della solitudine dell'Occidentale con il giornalista Mattia Ferraresi Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Da solo non basto”: il Centro Culturale Nuovi Incontri dipropone tre incontri sul tema’emergenza educativa. Un ciclo di iniziative pubbliche dedicate ad approfondire tematiche attuali e urgenti come l’educazione, il rapporto tra le generazioni, la crisie relazioni sociali

