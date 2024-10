Addio a Roffia, monsignor Paiocchi: “Caro Luigi, ti perdiamo come amico carissimo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sorisole ha salutato il professor Luigi Roffia, già Dirigente dell’Ufficio provinciale scolastico, scomparso all’età di 73 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 9 ottobre nella chiesa parrocchiale di Sorisole. Ha presieduto la funzione il parroco don Stefano Ravasio, hanno concelebrato monsignor Davide Pelucchi, monsignor Andrea Paiocchi, monsignor Fabio Zucchelli, don Goffredo Zanchi, don Michele Cortinovis e don Luigi Castellazzi. Pubblichiamo il testo della bellissima omelia di monsignor Andrea Paiocchi, amico del professor Luigi Roffia. “Nelle mani di Dio”. Ecco dove stanno i giusti. Quelle mani ci hanno plasmato. Ci sostengono nel cammino dell’esistenza. Ci garantiscono pace dopo il lavoro e la sofferenza. Bergamonews.it - Addio a Roffia, monsignor Paiocchi: “Caro Luigi, ti perdiamo come amico carissimo” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sorisole ha salutato il professor, già Dirigente dell’Ufficio provinciale scolastico, scomparso all’età di 73 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì 9 ottobre nella chiesa parrocchiale di Sorisole. Ha presieduto la funzione il parroco don Stefano Ravasio, hanno concelebratoDavide Pelucchi,AndreaFabio Zucchelli, don Goffredo Zanchi, don Michele Cortinovis e donCastellazzi. Pubblichiamo il testo della bellissima omelia diAndreadel professor. “Nelle mani di Dio”. Ecco dove stanno i giusti. Quelle mani ci hanno plasmato. Ci sostengono nel cammino dell’esistenza. Ci garantiscono pace dopo il lavoro e la sofferenza.

Una vita per la scuola - è morto Luigi Roffia - IL LUTTO. «In famiglia, a scuola e nella vostra comunità, impegnatevi a scoprire e a fare vostri i valori, il senso e la gioia della vita» aveva scritto ai ragazzi prima della pensione. Luigi Roffia, dirigente scolastico provinciale a Bergamo dal 2005 al 2011, e reggente a Lecco dal maggio del 2008, è morto all’età di 73 anni. (Ecodibergamo.it)

Addio a Luigi Roffia - una vita per la scuola : il suo impegno per Don Rubbi - Nel 1993 diventa dirigente al Secco Suardo, allora Istituto Magistrale e in cinque anni porta le classi da 51 a 83. Specializzato in “Complementi di didattica sperimentale” e in “Metodi della valutazione scolastica” ha collaborato con l’Università degli Studi di Bergamo per i corsi di Matematica generale e di Analisi matematica 1 nei corsi di laurea di Economia e Commercio e Ingegneria. (Bergamonews.it)