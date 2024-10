A Viareggio reunion del 2006 organizzata dal figlio. Una festa da campioni a sorpresa. Lippi riabbraccia i suoi azzurri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è commosso Marcello Lippi quando nella serata a sorpresa organizzata in suo onore dal figlio Davide è entrato nella sala dei ricevimenti del Grand Hotel Principe di Piemonte e ha visto schierati gli azzurri che sotto la sua guida hanno conquistato quello strepitoso Mondiale 2006 in Germania. ‘reunion Mundial’ l’hanno ribattezzata i protagonisti, una serata in cui c’è stato spazio per le emozioni, per il ricordo, per la felicità di ritrovarsi e anche per la nostalgia. Rievocando le tappe di un successo che, anche a distanza di 18 anni, ci rende orgogliosi. Sport.quotidiano.net - A Viareggio reunion del 2006 organizzata dal figlio. Una festa da campioni a sorpresa. Lippi riabbraccia i suoi azzurri Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è commosso Marcelloquando nella serata ain suo onore dalDavide è entrato nella sala dei ricevimenti del Grand Hotel Principe di Piemonte e ha visto schierati gliche sotto la sua guida hanno conquistato quello strepitoso Mondialein Germania. ‘Mundial’ l’hanno ribattezzata i protagonisti, una serata in cui c’è stato spazio per le emozioni, per il ricordo, per la felicità di ritrovarsi e anche per la nostalgia. Rievocando le tappe di un successo che, anche a distanza di 18 anni, ci rende orgogliosi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Christopher Reeve, il figlio Matthew: «Mio padre era un eroe senza mantello». In sala il docufilm sull'attore di Superman - Marito. Padre. Guerriero. Eroe. Era Christopher Reeve, l'indimenticato Uomo d'Acciaio di cui oggi decorre il 20° anniversario della morte. Per l'occasione Warner Bros. porta in ... (leggo.it)

Il segreto di una famiglia italiana extralarge, con in arrivo l’ottavo figlio - È in arrivo l'ottavo figlio per una famiglia numerosa e, oggi, sempre più rara, che suscita proprio per questo grande interesse. (lalucedimaria.it)

Carolina di Monaco riunisce le figlie. Charlotte Casiraghi oscura Alexandra di Hannover - Carolina di Monaco con le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover ai Prince Pierre Awards: tre look Chanel ma una le supera tutte. (dilei.it)