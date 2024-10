A una laureata dell'Università di Pisa il Premio America Giovani al talento universitario (Di giovedì 10 ottobre 2024) È Elisabetta Ghiloni, la giovane laureata dell’Università di Pisa che, il 26 settembre scorso ha ricevuto dalla Fondazione Italia USA il Premio America Giovani al talento universitario. Originaria di Barga, Ghiloni si è laureata il 7 febbraio 2024 in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Pisatoday.it - A una laureata dell'Università di Pisa il Premio America Giovani al talento universitario Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È Elisabetta Ghiloni, la giovanediche, il 26 settembre scorso ha ricevuto dalla Fondazione Italia USA ilal. Originaria di Barga, Ghiloni si èil 7 febbraio 2024 in Diritto’Impresa, del Lavoro e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anna Grossi laureata in Filosofia a Pisa con 110 di votazione - Alla neo dottoressa in Filosofia i rallegramenti anche della nostra redazione. Cosa è cambiato oggi rispetto al suo modello”. Un traguardo importante per Anna Grossi (nella foto) che a 21 anni si è brillantemente laureata in Filosofia (con votazione 110/110), all’Università degli studi di Pisa discutendo un’interessante tesi dal titolo “Analisi del codice verbale e reale della moda in Roland ... (Lanazione.it)