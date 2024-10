"A Gaza è sterminio". La nuova assurda accusa dell'Onu contro Israele (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'indagine delle Nazioni Unite accusa Israele di aver deliberatamente distrutto il sistema sanitario di Gaza durante il conflitto in corso, configurando potenziali crimini di guerra e sterminio Ilgiornale.it - "A Gaza è sterminio". La nuova assurda accusa dell'Onu contro Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'indaginee Nazioni Unitedi aver deliberatamente distrutto il sistema sanitario didurante il conflitto in corso, configurando potenziali crimini di guerra e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Onu - Israele colpevole di sterminio a Gaza : vuole distruggere il sistema sanitario. Tutte le accuse - L'intera documentazione sarà presentata il 30 ottobre all'Assemblea dell'Onu. Rilevate violazioni anche da parte dei miliziani palestinesi. Una Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati (inclusa Gerusalemme Est e Israele) muove pesanti accuse nei confronti di Tel Aviv. (Quotidiano.net)

Gaza - Jebreal a La7 : “Netanyahu negli Usa? Vuole più armi per finire il lavoro - cioè lo sterminio e il genocidio dei palestinesi” - “La visita di Netanyahu a Washington? Quello che vuole è semplice: datemi più armi per finire il lavoro. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dalla giornalista della Cnn Rula Jebreal sulla visita del premier israeliano negli Usa, dove ha incontrato il presidente Joe Biden nello Studio Ovale e successivamente la candidata democratica e vicepresidente Kamala Harris. (Ilfattoquotidiano.it)