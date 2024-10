A Brescia da oggi si può accendere il riscaldamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da oggi nel Comune di Brescia si può accendere il riscaldamento. Il maltempo di questi giorni ha infatti portato il termometro sotto le medie stagionali: così la Loggia ha deciso di autorizzare l'accensione anticipata degli impianti termici, per la quale si sarebbe altrimenti dovuto aspettare il Bresciatoday.it - A Brescia da oggi si può accendere il riscaldamento Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Danel Comune disi puòil. Il maltempo di questi giorni ha infatti portato il termometro sotto le medie stagionali: così la La ha deciso di autorizzare l'accensione anticipata degli impianti termici, per la quale si sarebbe altrimenti dovuto aspettare il

